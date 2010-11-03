ГАК «Хлеб Украины» сократила чистый убыток в 4,5 раза

Государственная акционерная компания (ГАК) «Хлеб Украины» в январе-сентябре 2010 года сократила чистый убыток в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3,7 млн грн. Согласно финансовой отчетности компании, размещенной в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход за девять месяцев сократился на 10,7% - до 14,65 млн грн, передает «Интерфакс-Украина». Исходя из результатов второго квартала, ГАК в третьем квартале этого года получила чистый доход от реализации 7,87 млн грн, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года. При этом компания за этот период получила чистый убыток в размере 346 тыс. грн против 4 млн грн чистого убытка в июле-сентябре прошлого года. По состоянию на 30 сентября этого года текущие обязательства ГАК «Хлеб Украины» составляли 386,96 млн грн. ГАК «Хлеб Украины» создана постановлением правительства от 22 августа 1996 года. В ее состав входят 119 дочерних предприятий, в том числе 83 – производственного назначения, среди которых, кроме элеваторов и складских емкостей для хранения зерна, входят 34 мельницы, шесть крупяных и 13 комбикормовых заводов. Общие мощности предприятий ГАК по хранению зерновых составляют около 5 млн тонн и его переработке - менее 2 млн тонн. В состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.