Дефицит бюджета в Украине ниже 5% - Янукович

Текущий дефицит бюджета в Украине ниже 5%, а в 2011 г. его планируют сократить до 3,5%. Об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор Янукович журналистам в Ясиноватском районе Донецкой области, передает «Остров». «Мы с 12% дефицита бюджета на начало бюджетного года, сегодня вышли приблизительно на 5%, даже немного менее 5% сейчас дефицит бюджета. Наверное, это хорошо. Но довольны мы этим результатом или нет? Я скажу, что недовольны, потому что желательно, чтобы дефицит был еще меньше. И на следующий год мы планируем сократить его до 3,5 процентов», - сказал глава государства. Напомним, сокращение дефицита госбюджета является одним из условий предоставления кредита МВФ.