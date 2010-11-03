МВФ доволен НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) удовлетворен работой монетарных властей Украины. Об этом сообщил директор департамента внешнеэкономических отношений Национального банка Украины (НБУ) Сергей Круглик, комментируя итоги встречи миссии МВФ с руководством НБУ, пишет «Зеркало недели». «Они удовлетворены теми инструментами, которые использовал Нацбанк для выполнения условий (программы stand by — ред.), в том числе интервенциями на валютном рынке и политикой гибкого обменного курса, которая должна быть еще более эффективной… Все что касается монетарного блока и центрального банка выполнено и выполняется», — сказал он. По его данным, для сглаживания курсовых колебаний Нацбанк в октябре продал на межбанке около $500 млн, а в ноябре — $80 млн. Круглик также отметил, что по оценке экспертов МВФ, Нацбанк эффективно отслеживает ситуацию на рынке, что позволяет ожидать оперативной реакции в случае возможного оттока «горячих денег», которые поступают в страну для приобретения государственных ценных бумаг. «Надеются (эксперты миссии — ред.), что все имеющиеся вопросы, в основном бюджетного характера, они с правительством решат. В том числе, обсудят вопросы инфляции, прогнозирования, «Нафтогаза», пенсионной реформы и прочие», — резюмировал директор департамента. Как сообщалось, миссия МВФ во главе с Таносом Арванитисом планирует работать в Украине с 3 по 15 ноября для проведения дискуссии в рамках первого пересмотра кредитной программы stand by. В случае успешного мониторинга программы по итогам третьего квартала, МВФ выделит Украине в конце ноября этого года еще SDR1 млрд (около $1,6 млрд).