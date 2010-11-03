Налог на роскошь введут уже в следующем году

Налог на предметы роскоши планируется ввести не с 2014, а уже с 2011 года, а налог на недвижимость — не с 2011, а с 2012 года. Соответствующие изменения были внесены при доработке проекта Налогового кодекса ко второму чтению. Об этом сегодня на заседании сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, пишет «Зеркало недели». Он напомнил, что в первом чтении предлагалось ввести налог на такие средства передвижения, как самолеты, вертолеты и яхты, с 2014 года, но рабочая группа согласилась «ускорить» его и ввести с 1 января 2011 года. Что касается налога на недвижимость, то при доработке этой позиции ко второму чтению был выписан механизм начисления и расчета этого налога. В частности, предусмотрено создание единого государственного реестра недвижимости, а для этого потребуется время. После введения этой нормы в действие (с 2012 года) налоговые службы будут получать из реестра данные о недвижимости, рассчитывать сумму налога и до 15 апреля каждого года предоставлять счет налогоплательщику. Рассчитаться налогоплательщик должен будет до 15 октября. Кроме того, в проекте Налогового кодекса предлагается увеличить со 100 до 120 метров квадратных площадь квартиры, которая не облагается таким налогом, для частных домов необлагаемую налогом площадь также планируют увеличить — с 200 до 250-300 кв. метров.