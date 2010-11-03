Минрегионстрой сократил в 5 раз перечень лицензий на стройработы

Министерство регионального развития и строительства (Минрегионстрой) Украины сократило перечень работ в строительстве, связанных с созданием объектов архитектуры, и подлежащих лицензированию в пять раз - до 115. Соответствующие изменения закреплены в новой редакции Лицензионных условий в строительстве, утвержденной приказом министерства №392 от 6 октября 2010 года, передает «Интерфакс-Украина». «С целью сокращения и оптимизации перечня работ осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанных с созданием объектов архитектуры, которые подлежат лицензированию, подготовлена новая редакция Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры и Перечня работ …, который сокращен почти в пять раз и содержит 115 строк», - прокомментировали новую редакцию документа в пресс-службе министерства со ссылкой на Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Действие этого нормативного акта направлено на усиление механизма контроля за качеством предоставления строительных услуг, а также на сокращение и оптимизацию Перечня работ в строительстве, подлежащих лицензированию.