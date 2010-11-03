ФРС США оставил базовую процентную ставку 0,25% и приступил к стимулированию

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду принял решение выкупить с рынка долгосрочные гособлигации на сумму 600 миллиардов долларов до конца второго квартала следующего года, положив тем самым начало второму этапу валютного стимулирования крупнейшей в мире экономики, передает РИА Новости. ФРС в ходе первого этапа валютного стимулирования, завершившегося марте текущего года, потратила на покупку гособлигаций и ипотечных ценных бумаг 1,7 триллиона долларов. Это помогло понизить ставки по ипотечным кредитам до исторически минимальных отметок, что способствовало стабилизации на рынке жилой недвижимости. Кроме того ФРС США в среду вновь оставил базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне - в диапазоне 0,0%-0,25% годовых. Данное решение регулятора полностью совпало с ожиданиями аналитиков. ФРС держит базовую учетную ставку на минимальном уровне уже почти два года. В сентябре 2007 года ставка составляла 5,25%, в дальнейшем она постепенно понижалась. В декабре 2008 года ставка была снижена с 1% до нынешнего рекордно низкого уровня в 0,0-0,25% и с тех пор оставалась без изменений ввиду текущей экономической ситуации. Базовая процентная ставка (federal funds rate) - ставка, по которой входящие в ФРС банки предоставляют друг другу однодневные ссуды.