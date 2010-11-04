Среди 183 стран Украина - 145-я в рейтинге по условиям бизнеса

Украина занимает 145 место среди 183 стран по благоприятности условий для предпринимательской деятельности. Таковы результаты восьмого доклада «Ведение бизнеса-2011», опубликованного сегодня в Вашингтоне группой Всемирного банка, сообщает Зеркало недели . «Не смотря на сокращение ряда процедур и временных рамок на получение строительных разрешений, сама процедура все же остается одной из самых обременительных в мире (179-я позиция из 183 трех стран)», - рассказала одна из авторов доклада Светлана Багаудинова. «То же самое касается пока и налоговой системы, по степени тяжести которой для легальных компаний Украина занимает 3-е место в мире (181 в рейтинге)», - отметила эксперт. При этом, Украина поднялась в данном рейтинге на 2 позиции, по сравнению со 147-м местом прошлого года.