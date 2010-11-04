Замминистра финансов возглавил наблюдательный совет «Ощадбанка»

Председателем наблюдательного совета государственного «Ощадбанка» назначен Сергей Рыбак вместо Игоря Сотуленко. Об этом говорится в официальном сообщении банка в системе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). Согласно информации, соответствующее решение наблюдательный совет финучреждения принял накануне, 3 ноября. Назначенный на должность Сергей Рыбак сейчас является заместителем министра финансов Украины. Ранее наблюдательный совет «Ощадбанка» согласовал новый состав правления финучреждения.