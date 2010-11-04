Рада вернула государству Херсонский машиностроительный завод

Верховная Рада Украины приняла решение о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Херсонский машиностроительный завод». За принятие этого закона проголосовали 318 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале, передает корреспондент «Главреду». Законом установлено, что ввиду общественной необходимости, с целью защиты интересов государства и трудовых прав работников завода возвращается в государственную собственность целостный имущественный комплекс ООО «Херсонский машиностроительный завод». ВР поручила Кабинету Министров Украины осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с возвращением данного предприятия в государственную собственность, а также предусмотреть в госбюджете на 2010 год необходимые средства на эти мероприятия. Закон вступает в силу со дня опубликования.