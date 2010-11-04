Доходы госбюджета не выполнены на 4,8% - Счетная палата

Доходы общего фонда госбюджета Украины за девять месяцев текущего года не выполнены на 4,8%, или на 7,2 млрд грн, и это «даже с учетом 14,5 млрд грн переплат налогов и сборов». Об этом говорится в Заключении по выполнению государственного бюджета Украины за январь—сентябрь 2010 года Счетной палаты Украины, сообщает пресс-служба ведомства. Всего в государственный бюджет поступило 162,7 млрд грн, или 67,7% от планового годового объема. Оформления облигациями внутреннего государственного займа 16,4 млрд грн задолженности перед плательщиками налога на добавленную стоимость обусловило ее уменьшения более чем вдвое — до 10,4 млрд грн. Однако введение указанного механизма возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) приводит к потере субъектами предпринимательства оборотных средств. Расходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 4,8 млрд грн, или 2,7%. В целом расходы государственного бюджета проведены в сумме 215,2 млрд грн, или только 68,7% годовых назначений. В то же время на конец отчетного периода на счетах государственного бюджета учитывались остатки средств в сумме 44,5 млрд грн, в том числе общего фонда — 24,9 млрд грн. Средства государственного бюджета преимущественно направлялись на текущие расходы, доля которых составляла 95%. Дефицит государственного бюджета составил 52,8 млрд грн, или в 2,2 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, а его финансирование происходило в основном за счет государственных заимствований, достигших 98,6 млрд грн, или 83,8% годового плана. Государственный и гарантированный государством долг увеличился на 86,4 млрд грн, или 27,2% — до 404,3 млрд грн.