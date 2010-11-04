На Хмельницкой АЭС аварийная тренировка прошла без инцидентов

На Хмельницкой атомной электростанции успешно завершилась двухдневная противоаварийная тренировка. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом». Во время тренировки были приведены в действие средства оповещения - электросирены и громкоговорящая связь, также были привлечены пожарная и другая специальная техника. Цель противоаварийной тренировки - проверка способности персонала самостоятельно, оперативно и правильно выполнять действия в аварийном режиме; знаний и умений персонала смен цехов, аварийных групп и бригад при ликвидации аварийной ситуации и ее последствий; отработка взаимодействия с организациями и надзорными органами. В тренировке приняли участие аварийные структуры Энергоатома, представители территориальных и местных органов власти, Государственного комитета ядерного регулирования Украины, Министерства топлива и энергетики Украины, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других ведомств.