Украина на 10% увеличила объем транзита газа

За 10 месяцев 2010 года объем транзита природного газа по территории Украины увеличился на 10,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 118 622,71 млн куб. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз». Так, по оперативным данным за 10 месяцев транспортировка природного газа через территорию Украины составляет 79 098,40 млн куб. м (из них в страны Западной Европы 76 617,50 млн куб.м, в страны СНГ - 2480,90 млн куб. м. В «Укртрансгазе» также отметили, что по состоянию на 1 ноября большинство подземных хранилищ газа (ПХГ) находятся в нейтральном периоде. В целом газотранспортная система работает в нормальном режиме с выполнением всех среднесуточных показателей транспортировки.