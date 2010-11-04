Минприроды готово разделить с Vanco «украинскую продукцию»

Существенных изменений в соглашении о разделе продукции с компанией Vanco Prykerchenska не предвидится. Об этом сообщил заместитель министра охраны окружающей природной среды Дмитрий Мормуль, передает «Зеркало недели». «Если переговоры завершатся успешно и мировое соглашение будет подписано, Vanco Prykerchenska сможет возобновить деятельность на основании ранее заключенного соглашения о разделе продукции. Существенных изменений в этом соглашении не будет», — сказал он, напомнив о «несущественных» изменениях: внесении площади «Таврия» в перечень участков недр, которые могут разрабатываться на основе соглашения о разделе продукции. По словам замминистра, «летом 2010 года Кабинет министров Украины и компания Vanco Prykerchenska совместно обратились в Стокгольмский арбитраж с ходатайством о приостановлении рассмотрения иска Vanco к государству Украина в лице Кабмина для поиска мирного урегулирования. Своим протокольным решением ... Кабмин определил, что императивным условием такого мирового соглашения должен быть отказ Vanco Prykerchenska от любых имущественных требований к государству Украина. Если переговоры завершатся успешно и мировое соглашение будет подписано, Vanco Prykerchenska сможет возобновить деятельность на основании ранее заключенного соглашения о разделе продукции». «Базовые условия сделки — лицензионный участок, программа работ по поиску и добыче и пропорции раздела продукции не являются и не будут предметом переговоров», — заверяет Мормуль. Ранее министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявил, что правительство Украины и компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские о-ва) намерены в ближайшее время подписать мировое соглашение, предварительный текст документа уже готов. Напомним, компания Vanco подала на Украину в суд из-за нарушения соглашений о праве на разработку Прикерченского участка шельфа Черного моря.