Забастовки стоили Франции 230 млн. евро

Забастовки рабочих против пенсионной реформы в октябре обошлись нефтеперерабатывающей промышленности Франции в 230 миллионов евро. Об этом заявили во французском союзе нефтяной промышленности Ufip, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс. Сотрудники НПЗ и складов нефтепродуктов оказались в октябре самими активными противниками пенсионной реформы, которая предполагает увеличение пенсионного возраста. Акции протеста затронули все 12 нефтеперерабатывающих заводов, которые в итоге остановили производство. Кроме того, забастовка рабочих портовых терминалов не позволяла доставлять во Францию сырье для переработки. «Стоимость акций протеста в октябре 2010 года для нефтеперерабатывающей промышленности Франции составила 230 миллионов евро», - говорится в заявлении Ufip. Организация также отмечает, что намерена «извлечь уроки» из этой ситуации, и не надеется возместить убытки.