Германии в ближайшем будущем грозит острая нехватка рабочих

В ближайшие десять лет Германия как никакая другая европейская страна столкнется с проблемой нехватки рабочей силы. Такие выводы содержатся в докладе Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), передает Немецкая волна. По расчетам специалистов, в Германии в 2020 году число уходящих с рынка труда пожилых людей на 75% превысит приток молодых специалистов. Из 28 европейских стран, в которых проводили исследование эксперты ОЭСР, подобная ситуация угрожает только Польше. В то же время в Ирландии приток молодежи на рынок труда превысит отток пожилых работников. По мнению специалиста ОЭСР по вопросам миграции Томаса Либига, в среднесрочной перспективе проблему можно решить за счет привлечения части безработных и увеличения продолжительности рабочей недели. Дополнительным средством может стать приглашение иностранных специалистов. «Однако для этого необходимо выполнить две главные предпосылки: во-первых, улучшить условия для интеграции в общество уже проживающих в стране иностранцев, и, во-вторых, создать систему регулирования миграционных потоков, которая бы в большей мере соответствовала запросам рынка труда», - цитирует эксперта агентство DAPD.