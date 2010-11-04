Потребительская корзина Украины не имеет отношения к реалиям жизни

Министр труда и социальной политики Василий Надрага считает необходимым пересмотр набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг потребительской корзины, сообщают Українські новини . «Ее стоимость и объем не пересматривался почти с 2000 года», - сказал Надрага. «Она имеет очень приблизительное отношение к реалиям бытия», - отметил чиновник. По его словам, 20 октября начала работу экспертная комиссия по проведению общественно-научной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для определения прожиточного минимума. После одобрения комиссией обновленные наборы будут поданы на рассмотрение Кабмину, заявил министр.