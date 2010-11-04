В Донецкой области налоговая изъяла оборудование для азартных игр на 49 млн

В Донецкой области налоговая милиция во время рейда изъяла игровые автоматы на сумму 7,64 млн грн, сообщает РБК-Украина . В ходе операции было выявлено 47 фактов организации азартных игр, изъято 439 единиц игорного оборудования, сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области. Всего в ходе операции «Игорный бизнес» на территории Донецкой области выявлен 201 факт незаконного проведения азартных игр, изъяты 2531 единица игорного оборудования, в том числе 2390 игровых автоматов. Общая стоимость изъятого из криминального оборота игорного оборудования составила 49 млн грн. В результате проверок органами внутренних дел возбуждены 3 уголовных дела, составлены 110 административных протоколов, которые направлены в суд.