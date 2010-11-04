Парламент принял стратегию экологического развития до 2020 года

Парламент принял за основу Стратегию национальной экологической политики Украины на период до 2020 года. В документе проанализированы использование и охрана природных ресурсов в Украине, а также определены цели и принципы национальной экологической политики. Для улучшения экологической ситуации, в частности, предлагается: увеличить объемы использования энергетических источников с низким уровнем выбросов двуокиси углерода к 2015 году на 10%, а к 2020 году на 20%, а также увеличить использование возобновляемых и нетрадиционных источников энергии к 2015 году на 5% и к 2020 году на 10%. Также предполагается сократить выборы загрязняющих веществ в 2015 году на 10%, к 2020 году - на 25%. До 2015 года Украина должна перейти на стандарты выбросов загрязняющих веществ Евро-4, до 2020 года - Евро-5. К 2015 году должна быть создана экологически и экономически обоснованная системы платежей за специальное использование и сбора за загрязнение водных ресурсов, а к 2020 году введены в применение - экологически и экономически обоснованные тарифов на услуги по водоснабжению. Также к 2015 году планируется усовершенствовать планы землеустройства и территориального планирования городских и сельских территорий с целью разработки к 2020 году региональных программ устойчивого развития землепользования.