Кабмин выделил на расходы Президента 4,8 млн гривен

Кабинет министров Украины на 4,8 млн. грн. увеличил расходы для осуществления отдельных мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Президента Украины. Текст соответствующего постановления № 1005 от 3 ноября размещен на Правительственном портале. Согласно документу, правительство уменьшило на эту сумму расходы, предусмотренные на государственную поддержку инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, и увеличил расходы по направлениям «другие расходы», направив их на осуществление отдельных мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Президента Украины. Правительство также поручило выделить Государственному управлению делами на безвозвратной основе средства Стабилизационного фонда в сумме 4,8 млн. грн. за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг, а в случае их недостаточности — за счет средств, полученных от приватизации государственного имущества или продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, которые находятся в государственной собственности, на которых расположенные объекты, подлежащие приватизации.