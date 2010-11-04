Международные резервы НБУ составляют 34,252 млрд долларов

Mеждународные резервы НБУ, по оперативным данным, в октябре 2010 г. составили 34 млрд 252,2 млн долларов. Об этом говорится в обзоре НБУ об «Основных тенденциях валютного рынка Украины», передает РБК-Украина. Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 18 млрд 218,2 млн долл. с учетом операций Госказначейства Украины. Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составлял - 4 млрд 562,2 млн долларов, в т.ч.: объем валюты, купленной банками у населения - 1 млрд 344,2 млн долларов; объем валюты, проданной населению - 3 млрд 218 млн долларов. Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 203,9 млн долларов. и 29 октября 2010 года составили 15 млрд 968,9 млн долларов.