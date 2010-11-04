Учетная базовая ставка в Европе осталась 1%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь сохранил учетную банковскую ставку на уровне 1%. Такое ожидавшееся в финансовых кругах решение принял сегодня здесь на своем заседании Совет ЕЦБ, передает ИТАР-ТАСС. На нынешнем исторически низком уровне основная ставка рефинансирования остается c мая 2009 года - уже 18 месяцев подряд. В октябре 2008 года она составляла 4,25%. По прогнозам, учетная банковская ставка ЕЦБ вряд ли изменится до четвертого квартала следующего года. Сегодня же Банк Англии также оставил без изменения - 20-й месяц подряд - учетную ставку по фунту на еще более низком уровне 0,5%.