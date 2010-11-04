В «Энергоатоме» - обыск

В национальной энергетической компании «Энергоатом» в четверг состоялся обыск. Об этом сообщают источники «Украинской правды» . По информации источников, обыск проводился в помещении «Энергоатома» по улице Жилянской, 108, где расположена дирекция по ремонту «Энергоатома». Данную информацию подтвердила пресс-секретарь «Энергоатома» Наталья Прудка. «В «Энергоатоме» идет обыск», - сказала она. Вместе с тем она не смогла сказать, в рамках какого уголовного дела проводится обыск и следователями какого силового ведомства. Пресс-секретарь «Энергоатома» процитировала исполнительного директора по юридическим вопросам и экономической безопасности Наталию Мусевич: «Идет рядовое процессуальное действие. Компания ведет большую хозяйственную деятельность, осуществляет большие закупки, и это приводит к любопытству со стороны правоохранительных органов».