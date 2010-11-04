Кабмин больше не считает облэнерго стратегически важными

Правительство Украины пересмотрело критерии отнесения объектов государственной собственности к имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, фактически исключив из них тепловые энергогенерирующие и областные энергоснабжающие (облэнерго) компании, облегчив тем самым их приватизацию. Согласно постановлению Кабинета министров №999 от 3 ноября, теперь к стратегическим относятся предприятия ТЭК, доля продукции которых по основному виду деятельности на общегосударственном рынке товара превышает 20%, тогда как ранее к стратегическим относились все предприятия объединенной энергосистемы, передает «Зеркало недели». В настоящее время ни одна из тепловых энергогенерирующих компаний и облэнерго не занимает более 20% рынка. Новая реакция критериев относит к стратегическим объектам в ТЭК диспетчерское управление объединенной энергосистемой, магистральные и межгосударственные электросети, атомные, гидроаккумулирующие и гидроэлекростанции (кроме малых ГЭС), а также государственное предприятие «Энергорынок». Правительство также снизило требования к отнесению к стратегическим предприятий, обеспечивающих функционирование инфраструктуры или осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых общегосударственного значения: если ранее доля их продукции на рынке определенного товара должна была превышать 15%, то теперь — 20%. Помимо того, из перечня критериев исключены предприятия, связанные с обеспечением обороны и безопасности государства, в частности предприятия оборонно-промышленного комплекса, однако в него внесены два новых пункта. Во-первых, предприятия авиационной и ракетно-космической промышленности, во-вторых, предприятия, контроль за деятельностью которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий неконтролируемого изготовления, использования или реализации небезопасной продукции, услуг или опасных производств. Правительство поручило Минэкономики в месячный срок утвердить порядок подачи и рассмотрения по формированию перечня стратегических объектов, а министерствам и другим центральным органам власти — в двухмесячный срок подать предложения по каждому объекту с обоснованием для принятия Кабинетом министров соответствующего решения.