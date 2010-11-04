Запасы угля на ТЭС на четверть меньше, чем в прошлом году

Запасы угля на тепловых электростанциях генерирующих компаний Национальной акционерной компании (НАК) «Энергетическая компания Украины» на начало ноября составили 2,676 млн тонн, что на 22,9% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года. Как говорится в сообщении НАК в четверг, за октябрь запасы угля сократились на 50,5 тыс. тонн, или на 1,8%, передает «Интерфакс-Украина» . По данным «Энергокомпании Украины», в октябре ТЭС получили 2,128 млн тонн угля, а использовали 2,185 млн тонн, или на 0,429 млн тонн больше плана, что связано со сверхплановым производством 805 млн кВт-ч электроэнергии. НАК уточняет, что октябрьские поставки госпредприятия «Уголь Украины» составили 1,3 млн тонн, что на 0,266 млн тонн меньше плана. Согласно данным компании, уровень расчетов за уголь в октябре составил 771,9 млн грн, или 101,5% стоимости поставленного угля. НАК «Энергетическая компания Украины» владеет контрольными пакетами акций 4 тепловых энергогенерирующих компаний, объединяющих 11 ТЭС. В октябре они произвели 4,6 млрд кВт-ч электроэнергии.