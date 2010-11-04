Украинцы в октябре купили инвалюты на $1,9 млрд больше, чем продали

Население Украины в октябре 2010 года купило иностранной валюты на $1,874 млрд больше, чем продало, тогда как в сентябре - на $1,611 млн. Как сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ), в октябре украинцы купили у банков валюту на $3,218 млрд, продали – на $1,344 млрд: покупка населением валюты возросла по сравнению с сентябрем на 7,8%, продажа сократилась на 2,2%. Совокупный объем сделок на наличном рынке вырос в октябре на 4,7% по сравнению с сентябрем – до $4,562 млрд. По данным НБУ, объем банковских вкладов физических лиц в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в прошлом месяце увеличился на $203,9 млн (в сентябре - на $521,2 млн) и на 29 октября составил $15,969 млрд.