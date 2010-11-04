Украина на 53-м месте в рейтинге ВЭФ из 57

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) представили очередной, уже третий, рейтинг наиболее крупных стран мира по уровню развития их финансовых систем. Всего в нем 57 стран. В первой пятерке – США, Великобритания, Гонконг, Сингапур и Австралия. За ними в первой десятке – Канада, Нидерланды, Швейцария, Япония и Бельгия, передает радио «Свобода». Франция – на 11-м месте, Германия – на 13-м. Китай получил 22-е место, Италия – 25-е. Россия, как и в прошлом году, – на 40-м месте, между Панамой и Марокко, Украина – на 53-м.