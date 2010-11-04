ЕС положительно оценил газовый договор РФ и Польши

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер положительно оценил в четверг соглашение по газу между Польшей и РФ на предмет соответствия его положений законодательству Евросоюза, заявив, что он удовлетворен «хорошим сотрудничеством с польскими и российскими властями». Если бы соглашение не соответствовало законодательству ЕС, Еврокомиссия могла бы подать на Польшу в Европейский суд юстиции за отказ привести его в соответствие европейским нормам, передает РИА Новости. «Нам удалось обеспечить, чтобы межправительственное соглашение между Россией и Польшей было приведено в соответствие с законодательством ЕС. Это означает, в частности, что Gaz-System как оператор трубопровода будет отвечать за заключение контрактов на поставки на недискриминационной основе и что Польша может реэкспортировать российский газ, поставленный в Польшу», - говорится в тексте заявления Эттингера. Вместе с тем, по словам Эттингера, и польская сторона, и эксперты Еврокомиссии согласны с тем, что соглашение «следует дополнить дальнейшими имплементационными мерами, такими как сетевой код, которым будут установлены детальные процедуры». Это касается, в частности, расчета и распределения имеющихся мощностей на прозрачной и недискриминационной основе, установления недискриминационных и твердых тарифов, а также дальнейшего расширения и развития Ямала (трубопровода Ямал-Европа). Россия и Польша 20 октября подписали соглашение об увеличении поставок российского газа, но скидку на дополнительные объемы, на которой настаивала польская сторона, «Газпром» ей не предоставил. Ранее в Еврокомиссии опровергли сообщения некоторых СМИ о намерении исполнительной власти Евросоюза подать на Польшу в суд ЕС за соглашение с Россией, которое якобы не соответствует законодательству ЕС.