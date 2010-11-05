Развитию украинской ГТС поможет трехсторонняя форма переговоров - эксперт

В переговорах об украинской газотранспортной системе главное – их трехсторонний форма. Об этом заявил специалист по вопросам ЕС Роман Шпек, передает УНИАН . «Прежде всего, надо, чтобы состоялась встреча и было продемонстрировано, что все хотят работать в трехстороннем, а не двустороннем формате», – сказал эксперт. Отметим, в октябре текущего года Европейская Комиссия согласилась с предложением Украины о проведении трехсторонней встречи Украина - Евросоюз - Россия по обсуждению вопроса о модернизации украинской ГТС.