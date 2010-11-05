Львов разработал энергетический план

Львов разработал муниципальный энергетический план. Его презентуют в рамках «Дней энергии», которые проходят в эти дни во Львове и продлятся до 6 ноября, сообщает Немецкая волна. Муниципальный энергетический план разработан на следующие четыре года и предусматривает конкретные действия по энергосбережению. В этом документе внимание сосредоточено только на государственных объектах коммунальной сферы. Для внедрения выбраны 24 здания, в которых город планирует ввести энергосберегающие технологии. Прежде всего это касается утепления. Среди объектов - сады, школы и больницы, говорит начальник отдела энергоменеджмента Львовского горсовета Василина Горбаль. Целью проекта является сокращение на 20% углекислых выбросов за счет внедрения энергоэффективных технологий, добавила чиновник. Для воплощения намеченного городу нужно до 30 миллионов гривен. Эти средства мэрия планирует привлечь через различные международные программы с долевым участием города.