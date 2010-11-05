Предприниматели разбили палатки под стенами Рады

Представители малого и среднего бизнеса установили палатки перед зданием Верховной Рады в знак протеста против принятия проекта Налогового кодекса, предложенного Кабинетом Министров. На данный момент возле Рады стоят 7 палаток, сообщают Українські новини . Палатки были установлены накануне, во второй половине дня. Об этом рассказал участник акции, предприниматель из Луганской области, член координационного совета Всеукраинской ассамблеи малого и среднего бизнеса Игорь Запрудский. На самой большой палатке этого городка написано «Остановим налоговый террор!». В ночь с 4 на 5 ноября в палаточном городке ночевали 12 предпринимателей. «Мы будем здесь стоять до следующей акции протеста, а если после нее также не будут приняты никакие решения в пользу представителей народа - малого и среднего бизнеса, - будем стоять и дальше», - заявил Запрудский. Предприниматели намерены провести следующую массовую акцию протеста у стен Рады 16 ноября, когда парламент намерен рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса