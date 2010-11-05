Кабмин может продать проблемные банки

Во Всемирном банке считают, что спасать проблемные украинские банки за счет госсредств слишком дорого и нецелесообразно. Поскольку их продажа или банкротство сейчас не дестабилизируют финансовую систему, то государству тратиться на их спасение больше не имеет смысла. В Кабмине к рекомендациям ВБ прислушиваются частично. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ-Украина». Координатор проектов ВБ департамента развития частного и финансового сектора региона Европы и Центральной Азии Мариус Висмантас сообщил, что продолжение практики государственной рекапитализации банков в Украине противоречит международному опыту. По его словам, вложение бюджетных средств целесообразно при необходимости возвращения финансовой стабильности, возобновлении кредитования экономики и нейтрализации риска негативного системного влияния со стороны отдельных неплатежеспособных банков страны. «Мы не видим ни одной из этих причин в качестве основания для вхождения правительства в банк. Это относится к банку «Надра» и любому другому банку («Укргазбанку», «Родовид Банку» и банку «Киеву», — ред.)»,- говорит Висмантас. Следуя рекомендациям ВБ, Кабмин уже перешел к активным действиям. Как стало известно изданию, ВБ предложил правительству выбрать консультантов для проверки активов этих финучреждений и принятия решения, когда и как их лучше продать. Эксперты полагают, что банки необходимо выставить на продажу и повести процедуру их приватизации как можно скорее. Экс-глава Госфинуслуг Виктор Суслов подчеркивает, что в случае, если инвесторов найти не удастся, банки нужно будет ликвидировать, рассчитавшись с физическими лицами. Напомним, «Укргазбанк», «Родовид Банк» и банк «Киев», получившие 17,2 млрд грн бюджетных средств, так и остались проблемными, требуя дополнительно 12,5 млрд грн для списания невозвратных кредитных портфелей. Результаты аудита «Надра Банка» ранее выявили недостаток капитала в размере 8,3 млрд грн.