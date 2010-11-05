Через десять дней подешевеют молочные продукты

Антимонопольный комитет Украины обязал 11 участников рынка молочной продукции обеспечить в ноябре этого года поэтапное снижение оптово-отпускных цен на молоко, сметану, сливочное масло, твердый сыр. О результатах рассмотрения требований комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок. Как отмечают в пресс-службе ведомства, крупнейшие предприятия должны способствовать заключению прямых контрактов по реализации молочной продукции с торговыми сетями, воздерживаться от экономически необоснованного повышения цен на социально значимые молочные продукты. В АМКУ напомнили, что в течение сентября текущего года произошел рост стоимости молочной продукции в подавляющем большинстве регионов Украины, на что, за объяснениями молокоперерабатывающих предприятий, повлияло повышение закупочных цен на сырье. В октябре же этого года произошло постепенное снижение закупочных цен на цельное молоко. Зато темпы снижения оптово-отпускных и розничных цен на молочные продукты являются значительно более медленными. Причем в отдельных регионах снижение цен на такие продукты не наблюдается вообще. «Мы пришли к выводу, что для урегулирования ценовой ситуации на рынках молочных продуктов необходимо достичь взвешенного баланса между закупочной и розничной ценой. На сегодня такой баланс нарушен, что приводит к установлению завышенных цен на молочные продукты. Поэтому комитет предъявляет жесткие требования к крупных производителей молочной продукции и ожидает безоговорочное и оперативное их выполнение. Следующим нашим шагом будет предоставление рекомендаций розничным сетям по уменьшению конечных цен на те продукты, на которые будут снижены оптово-отпускные цены», - отметил и.о. председателя комитета Юрий Кравченко.