Китай закупит больше сотни аэробусов

Китай закупит более ста самолетов производства концерна Airbus. Сумма сделки составит 14 миллиардов долларов. Контракт был подписан в ходе визита председателя КНР Ху Цзиньтао во Францию, передает Немецкая волна. Контракт предусматривает поставку аэробусов моделей А320, А330 и А350 для китайских авиакомпаний Air China, China Eastern и China Southern, сообщает агентство Reuters, В ходе визита главы КНР были подписаны и другие многомиллиардные соглашения. Так, французская компания Areva, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из альтернативных источников, заключила контракт на поставки в Китай урана. В течение десяти лет будет поставлено 20 тысяч тонн ядерного топлива. Сумма сделки оценивается в 3,5 млрд долларов.