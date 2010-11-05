«Нафтогаз» полностью расплатился с «Газпромом»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» $1,063 млрд. Украинская компания полностью рассчиталась за поставки природного газа в октябре, сообщает пресс-служба «Нафтогаза». Цена природного газа для компании в четвертом квартале составляет около 253 доллара. В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между «Нафтогазом» и «Газпромом» 21 апреля 2010 г, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс куб. м. НАК ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед «Газпромом» по оплате импортированного природного газа, отмечает предприятие.