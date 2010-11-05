Укрэксимбанк провел ротацию правления

Наблюдательный совет государственного экспортно-импортного банка Украины (Укрэксимбанк) 3 ноября провел ротацию членов правления банка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Из состава правления выведены Юрий Храмов, Владимир Гирис, Владимир Курганный, Виталий Лисовенко, Петр Михеев, Андрей Сервинский, Сергей Цокол и введены Владимир Марюхин, Александр Соколов, Анатолий Солодовник, Оксана Решетняк, Светлана Монастырская, Сергей Мыськив, Андрей Мананников, Виктория Руда. При этом основное кадровое ядро топ-менеджмента банка осталось без изменений: председатель правления Николай Удовиченко, назначенный в апреле текущего года; первый заместитель председателя правления Юрий Колобов, член правления Ольга Алексеева. В настоящее время Солодовник является членом правления Укртелекома, Соколов - экс-временный администратор Укргазбанка, директор консалтинговой компании SCH, Руда была первым зампредседателя правления БТА Банка, Монастырская занимала должность директора департамента корпоративного кредитования Альфа-Банка, Решетняк и Мананников были советниками председателя правления Укрэксимбанка. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2010 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал второе место (66,057 млрд грн) среди 176 действовавших в стране банков.