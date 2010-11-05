Во Львове за неуплату отключили светофоры

В центре Львова сегодня были отключены все светофоры. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Согласно сообщению, отключение светофоров связано с долгами - власти города задолжали энергетикам 16 тысяч гривен. Начальник управления инженерного хозяйства горсовета Андрей Мончак заявил журналистам, что светофоры были отключены без предупреждения. С точки зрения чиновника, сложившаяся в центре города ситуация может привести к авариям и пробкам. Мончак пообещал, что светофоры будут включены в ближайшее время, поскольку вопрос о выплате задолженности уже решается. Энергетикам уже перечислили 36 тысяч гривен, однако они все равно решили прибегнуть к отключению электроснабжения светофоров.