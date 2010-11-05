Беларусь ограничила импорт шин в Украину

Правительство Беларуси ввело до 31 декабря 2012 года лицензирование поставок шин в Украину, сообщает УНИАН . Так, в 2010 году объем поставок новых пневматических резиновых шин из Беларуси в Украину не должен превысить 450 тыс. штук, в 2011 году – 575 тысяч, а в 2012 году – 650 тыс. штук. Поставки шин в Украину будут осуществляться на основании лицензий, выданных Министерством торговли Беларуси по согласованию с концерном «Белнефтехим». Такое решение принято в целях реализации соглашения между правительством Беларуси и Кабмином Украины об условиях поставок в Украину новых пневматических резиновых шин для легковых автомобилей от 30 сентября 2010 года, поясняется в постановлении белорусского правительства. Соглашение подписали в Минске первый зампремьера Беларуси Владимир Семашко и первый вице-премьер Украины Андрей Клюев.