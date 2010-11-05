Со следующего года Азаров введет электронные соцкарточки

Кабинет министров Украины планирует введение электронных социальных карточек. Об этом заявил сегодня премьер-министр Николай Азаров, передает УНИАН . «Введение электронных социальных карточек обеспечит эффективное получение адресной помощи от государства», - сказал премьер, добавив, что электронные карточки смогут выполнять информационную и платежную функции. По его словам, такая система даст возможность определить, где необходимы социальные расходы государства в первую очередь, а также снизит бумажное обращение и приблизит Украину к современной системе управления. Такая реформа в Украине начнет внедряться со следующего года, подчеркнул Азаров.