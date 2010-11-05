В Ровненской области - самый высокий рост промышленности

Самый высокий рост промышленного производства в сентябре 2010 года против показателя сентября 2009 года зафиксирован в Ривненской области – 55%, самый большой спад отмечен в Ивано-Франковской обл. – 8,9%. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины. Согласно сообщению, в пятерку областей-лидеров роста промышленного производства вошли: Ривненская область (сентябрь 2010 года к сентябрю-2009 – 55%, январь-сентябрь 2010 года к январю-сентябрю 2009 года – 26,3%, сентябрь к августу 2010 года – 0,1%), Закарпатская область (42,5%, 43,3%, 10,1%), Винницкая область (30,6%, 4,9%, 19,5%), Волынская область (21%, 25%, –1,8%), Днепропетровская область (19,3%, 19,2%, 1%). При этом сообщается, что в сентябре 2010 года против сентября 2009 года зафиксирован спад промпроизводства в 5 областях Украины и Севастополе: в Ивано-Франковской области (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. –8,9%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. –10,8%, сентябрь к августу 2010 года – рост 3%), Одесской обл. (–4,5%, 5,3%, –14,3%), Львовской обл. (–4,5%, –0,2%, -2,8%), Сумской обл. (-3%, -8,4%, -1,2%), Луганской обл. (-1,2%, 5,2%, 5,7%), и г. Севастополь (-5,7%, 10,8%, -14,9%). Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в сентябре текущего года против сентября 2009 года составил 10,2%, в январе-сентябре 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 10,8%.