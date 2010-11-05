Транспортникам Крыма должны 1,8 млн зарплаты

Предприятия транспортного комплекса Крыма задолжали своим работникам 1 млн 818,2 тыс. грн зарплаты. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и связи АРК Николай Дручинин на селекторном совещании в правительстве автономии 5 ноября, передает КИА. Дручинин уточнил, что такой долг был отмечен в начале октября. В частности, наибольшая задолженность накопилась у коммунального предприятия «Аэропорт «Керчь» (815 тыс. грн) и ОАО «Симстройтранссервис» (686,1 тыс. грн). Кроме того, первый замминистра отметил, что долг крымских предприятий транспортного комплекса в Пенсионный фонд достиг 2 млн 976 тыс. грн. В данном случае наибольшая задолженность отмечена у керченского аэропорта (1 млн 029,7 тыс. грн), ЗАО «Камыш-Бурун» (509,2 тыс. грн), «Симстройтранссервиса» (473,7 тыс. грн). Долг по платежам в бюджет предприятий указанной сферы составил 1 млн 822,7 тыс. грн.