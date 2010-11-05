Азаров: 4,5 млн украинцев ничего не отчисляют в Пенсионный фонд

На сегодняшний день 4,5 миллиона украинцев не отчисляют средства из своих зарплат в Пенсионный фонд. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, передают Подробности. «4,5 миллиона украинцев не платят никаких отчислений из своих зарплат в Пенсионный фонд. Как тогда повысить пенсию, сделать ее достойной, если 4,5 миллиона активных граждан страны, которые зарабатывают на жизнь и должны были бы отчислять из своих заработков на содержание пенсионеров, инвалидов, не делают этого?» - подчеркнул глава правительства. Азаров также признал, что считает недостаточным уровень зарплат, пенсионного и социального обеспечения в бюджетной сфере. «Мы не считаем тот уровень пенсионного и социального обеспечения, а также уровень заработных плат в бюджетной сфере достаточным, однако мы не можем идти по пути печатания денег», - сказал Азаров. Премьер отметил, что по мере того, как будет развиваться экономика, правительство будет повышать уровень социального обеспечения, поскольку считает социальную сферу приоритетом в своей деятельности.