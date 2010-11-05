В Украине намолочено 40,5 млн тонн зерна - МинАПК

На сегодняшний день в Украине намолочено 40,5 млн. тонн зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк в ходе совещания по вопросам ситуации на продовольственном рынке и завершения комплекса осенне-полевых работ в Винницкой области. По его словам, средняя урожайность зерновых составляет 28 ц/га. «Осталось около 5%, и мы в бункерном весе будем иметь где-то 41 млн. тонн. Это достаточно весомый урожай, учитывая аномальный год, который у нас был», – отметил министр. Также Присяжнюк сообщил, что среди регионов Украины Винницкая область занимает первое место по валовому сбору зерновых. «В частности, Винницкая область намолотила 3,1 млн. тонн, Одесса и Днепропетровск – по 2,9 млн. тонн, Полтава и Черкассы – по 2,5 млн. тонн, Кировоград и Николаев – по 2,3 млн. тонн, Запорожье – 2,1 млн. тонн, Киевская область – 2 млн. тонн», – сообщил он. Напомним, ранее Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 38,6 млн. тонн.