НБУ потратил на обслуживание облигаций внутреннего займа 25,5 млрд

С начала года расходы на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составили 25,5 миллиарда гривен, в том числе на выплату дохода — 8,8 миллиарда гривен, на погашение основного долга — 16,667 миллиарда гривен. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил Национальный банк Украины. Регулятор отмечает, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в государственный бюджет Украины в октябре поступило средств на общую сумму 2,705 млрд грн (с начала года — 37,820 млрд грн). Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ выпущенных для рекапитализации банков и погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 60,653 млрд. грн. Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по первичному размещению в октябре составляла 7,9% годовых (с начала года — 12,88% годовых). НБУ также заявляет, что он в октябре операций купли-продажи ОВГЗ (в т.ч. через механизм их двусторонней котировки) не проводил.