Азаров отчитался перед МВФ об успехах «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает значительный прогресс в решении проблемы дефицита НАК «Нафтогаз-Украина». Об этом он заявил во время встречи с руководителем миссии МВФ Атанасиосом Арванитисом, передает пресс-служба правительства. «Проблема решена на 90% - мы значительно сократили дефицит компании. Мы осуществляем целый ряд мероприятий, чтобы выйти на 1% дефицита «Нафтогаза», - подчеркнул глава правительства. Он добавил, что выборы закончились, и теперь руководители местной власти будут больше внимания уделять погашению долгов перед «Нафтогазом». «Сейчас выборы закончились и мы будем требовать, чтобы и местные власти, и «Нафтогаз» употребляли действенные меры для погашения долгов и своевременной, полной текущей оплаты», - подчеркнул Николай Азаров. Он также отметил, что по расчетам правительства, в следующем году цена российского газа для Украины будет ниже, чем в текущем году, и в 2011 году «Нафтогаз» выйдет на бездефицитную работу.