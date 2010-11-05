Яцуба знает, как вдвое снизить себестоимость жилья

Министерство регионального развития и строительства Украины планирует принять меры, которые призваны в два раза сократить себестоимость строительства доступного жилья. Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявил руководитель ведомства Владимир Яцуба. «Задача государства — вести такую политику, чтобы доступное жилье постоянно освобождалось от лишних затрат. И мы ведем такую политику. Министерство внесло предложение подготовить бесплатные площадки для строительства такого жилья. Их, площадок, уже 2,5 тыс. га по всей Украине. Где-то 20% из себестоимости точно уйдет», — уверен министр. Еще одним путем значительного сокращение себестоимости доступного жилья министр считает удешевление подключения жилищных объектов к инфраструктурным сетям. «Уже готовый дом один бизнес передает другому бизнесу. Ведь газ, вода, электроэнергия давно в руках у частника. Частник же занимается беспределом. В условиях отсутствия четко выписанной процедуры передачи домов в эксплуатацию. Сейчас мы выписываем постановление Кабмина с жесткими и одинаковыми условиями для всех. Что позволит снять с инвестора еще 30% абсолютно надуманных затрат, — подчеркнул Яцуба. — Вместе с бесплатными площадками и отменой НДС для строительства этого вида жилья уходит 50%!» При этом министр подчеркнул, что намерен решительно отстаивать удешевления подключения доступного жилья к инфраструктурным сетям. «Я не отступлю. Хоть и понимаю, что на этот раз наступаю на интересы энергетиков, газовщиков и еще много кого», — заявил Яцуба.