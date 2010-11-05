МинАПК не хочет продавать украинские овощи и фрукты

Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк считает, что необходимо запретить импорт овощей и фруктов, которые выращивают в Украине. Об этом он заявил сегодня в ходе совещания по вопросам ситуации на продовольственном рынке и завершения комплекса осенне-полевых работ в Винницкой области, передает УНИАН. «Наша задача – экономическими рычагами, административными рычагами остановить импорт овощей, фруктов тех, которые мы производим, кроме экзотических. И во-вторых – начать наш продукт готовить к продажному виду, чтобы мы не работали по принципу «умела приготовить и не умела подать», – сказал Присяжнюк. По его словам, что в организованных торговых сетях ежегодно увеличиваются объемы реализации импортированных овощей, фруктов и ягод. «Это говорит о том, что, во-первых, у нас нет логистики, чтобы выращивать достаточное количество овощей и фруктов. Логистика отсутствует, и торговые сети при отсутствии предпродажной подготовки не берут нашу продукцию», – объяснил министр. По мнению министра, главной проблемой потребления импортируемой продукции является привычка. «Происходит ситуация, что наш потребитель привыкает к импортируемой продукции. Это самая главная проблема, от которой нам трудно будет избавиться. Сила привычки потребителя мощная, она формируется не за один год, и вернуть назад – сложно», – отметил чиновник. Присяжнюк сообщил, что Украина ежегодно производит около 8 млн. тонн овощей и фруктов, а потребляет – около 6 млн. тонн.