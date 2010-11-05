В Украине нужно срочно что-то делать с рынком такси - эксперт

В Украине необходимо срочно навести порядок на рынке такси. Об этом заявил президент Союза кризис-менеджеров Украины, председатель общественного совета по вопросам развития саморегулирования при Госкомпредпринимательства Павел Михайлиди, пишет «Лига». По словам Михайлиди, у государства нет ресурсов для контроля более чем 200 тыс. субъектов деятельности на рынке такси. Это привело к тому, что сегодня в Украине более 90% таксомоторных предприятий осуществляет свою деятельность нелегально. В качестве выхода из ситуации эксперт предложил создать «институт общественного регулирования, который взял бы на себя функции по регулированию рынков, по установлению правил и стандартов деятельности, по контролю их соблюдения, и который бы обеспечивал защиту прав потребителей через механизмы материальной ответственности». При этом предусматривается отмена государственного лицензирования таксомоторных услуг. Михайлиди отметил, что в Верховной Раде Украины уже зарегистрированы три законопроекта, предусматривающих установление и развитие саморегулируемых организаций. Кроме того, по словам эксперта, в преддверии Евро-2012, для наведения порядка на рынке, необходимо принять также Закон о таксомоторной деятельности, на основе которого можно будет создать эффективную модель саморегулирования, создать условия для саморегулирования рынка.