Президенту доверят утверждать генпланы крупных городов

Генпланы городов Украины будут утверждаться не городскими советами, а Кабмином и Президентом. Об этом заявил министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба, комментируя новый рамочный закон о дерегуляции данной отрасли, пишет «Зеркало недели». «Фишка в том, что сейчас генплан утверждается на сессии местного совета, да и его разработкой никто серьезно не занимался… Мы же предлагаем перенести утверждение генплана на уровень выше… Генпланы городов со специальным статусом вообще должны утверждаться у Президента, а Кабинет министров должен утверждать генпланы всех областных центров. И больше никакого вмешательства. Иначе — уголовная статья», — рассказал министр. Он отметил, что в законе особое внимание уделено таким понятиям, как генеральный план, план детальной планировки (ПДП) и зонирование территорий. «После того как сделан план развития города и четко определено, в каких местах и что город собирается строить, не нужно для инвестора придумывать какие-то дополнительные моменты, связанные с расходами. Если инвестор решил построить предприятие, то генеральный план строго определяет зону промышленного строительства. Высотку? Только в обозначенном месте. Будут определены также исторические ареалы, где вообще строить нельзя», сказал Яцуба. Он напомнил, что большинство населенных пунктов до сих пор живут по документам еще 80-х годов. «Очень удобно, кстати, депутатам… выбирать себе козырные места, и строить, что хочешь и где хочешь», - заявил министр. Напомним, ранее Яцуба заявил, что Министерство регионального развития и строительства Украины планирует принять меры, которые призваны в два раза сократить себестоимость строительства доступного жилья.