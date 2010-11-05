НБУ констатирует уверенность валютного рынка Украины

5 ноября 2010, 19:23

На валютный рынок Украины возвращается уверенность. Об этом рассказал руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий, пишет «Интерфакс-Украина». «На рынок возвращается былая уверенность. Впервые после некоторого перерыва Нацбанк получил возможность пополнять валютные резервы», - отметил Литвицкий. Он уточнил, что НБУ приобрел в пятницу 70 млн евро и укрепил свою резервную позицию. «Рынок пришел к более комфортному состоянию в связи с правильным пониманием роли фундаментальных и эпизодических факторов», - считает советник главы НБУ. По его словам, в такой ситуации Нацбанк обошелся без помощи своих инструментов регулирования ликвидности, а продажа им валюты не превысила $9 млн, тогда как накануне интервенции составляли десятки миллионов долларов. «Рынок все еще с доверием относится к той мантре, что Нацбанк всегда в нужном месте и в нужное время будет присутствовать на рынке и не оставит его в гордом одиночестве», - добавил Литвицкий. Он выразил надежду, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о продлении сотрудничества в рамках программы stand by завершатся успешно. Среди других факторов, которые должны позитивно отразиться на валютном рынке, советник главы НБУ назвал улучшение инфляционной кривой по итогам октября до уровня, который даст четкий сигнал успокоения инфляционных ожиданий. Напомним, директор департамента внешнеэкономических отношений Национального банка Украины (НБУ) Сергей Круглик, комментируя итоги встречи миссии МВФ с руководством НБУ, отметил, что Международный валютный фонд удовлетворен работой монетарных властей Украины.

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