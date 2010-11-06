Госкомстат посчитал инфляцию: +0,5% в октябре, +7,9% с начала года

Инфляция в октябре составила 0,5%, с начала года - 7,9%. Такие данные приводит Государственный комитет статистики. Согласно статистике, в октябре продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,5%. Сильнее всего выросли в цене сыр (5,8%), масло (5,3%), маргарин, молоко (4,7%) и кисломолочная продукция. На 1,8% стало дороже растительное масло, на 1% - хлеб, также поменялись ценники на говядину и мясо птицы. Алкогольные напитки вросли в цене на 1,5%, табачные изделия - на 1,7%. Из подешевевших продуктов Госкомстат выделяет сахар (-5,1%) и фрукты (4,5%). Цены на овощи упали на 1,3%, на яйца – на 0,8%, на рыбу и продукты из рыбы – на 0,6%. За один месяц одежда стала дороже на 0,6%, обувь - на 0,8%. Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,4%. В сфере здравоохранения подорожали амбулаторные услуги и фармацевтическая продукция (0,8% и 0,6% соответственно). С окончанием курортного сезона на 1,7% снизилась стоимость санаторно-курортных услуг.